سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يدرج مواطنين ببرنامج تكافل وكرامة وصرف مساعدات فورية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:42 م
محافظ الدقهلية يدرج مواطنين ببرنامج تكافل وكرامة وصرف مساعدات فورية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على صرف مساعدات مالية فورية لـ 6 من المواطنين وإدراجهم في برنامج تكافل وكرامة، وطلب من السيد عبدالفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، إتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة ربطهم بالبرنامج، على أن يتم صرف مساعدات شهرية لهم لحين انتهاء الإجراءات لصرف معاش دائم .
 
وطلب محافظ الدقهلية، من أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة، بحث توفير 3 فرص عمل فى القطاع الخاص على أن تناسب طبيعة العمل ظروف المتقدمين الصحية، وتوفير مصدر دخل لهم ولاسرهم، كما طلب شاروبيم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، توفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لثلاثة مواطنين، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، وإحالة إحدى الحالات للعلاج على نفقة التأمين الصحى. 
 
كما طلب محافظ الدقهلية، من الدكتورة هدى بلاط مدير إدارة التنمية البشرية، ببحث توفير كرسى كهربائى متحرك لأحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأكد على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة، بسرعة إنهاء إجراءات حصول المتقدمين على الخدمة المطلوبة وتيسير إجراءات تنفيذها.
 
 

محافظ الدقهلية

كمال شاروبيم

محافظه الدقهليه

برنامج تكافل و كرامه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة