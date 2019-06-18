محافظ الدقهلية يدرج مواطنين ببرنامج تكافل وكرامة وصرف مساعدات فورية

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على صرف مساعدات مالية فورية لـ 6 من المواطنين وإدراجهم في برنامج تكافل وكرامة، وطلب من السيد عبدالفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، إتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة ربطهم بالبرنامج، على أن يتم صرف مساعدات شهرية لهم لحين انتهاء الإجراءات لصرف معاش دائم .

وطلب محافظ الدقهلية، من أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة، بحث توفير 3 فرص عمل فى القطاع الخاص على أن تناسب طبيعة العمل ظروف المتقدمين الصحية، وتوفير مصدر دخل لهم ولاسرهم، كما طلب شاروبيم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، توفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لثلاثة مواطنين، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، وإحالة إحدى الحالات للعلاج على نفقة التأمين الصحى.

كما طلب محافظ الدقهلية، من الدكتورة هدى بلاط مدير إدارة التنمية البشرية، ببحث توفير كرسى كهربائى متحرك لأحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأكد على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة، بسرعة إنهاء إجراءات حصول المتقدمين على الخدمة المطلوبة وتيسير إجراءات تنفيذها.