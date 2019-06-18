محافظ الدقهلية يتوعد المقصرين فى حصر التعديات على أملاك الدولة

شدد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التدقيق في حصر حالات التعديات على أملاك الدولة، وسرعة الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع المواطنين وتوقيع العقود معهم ، قائلا:" لن أتساهل في اجراءات تحصيل اثمان أرض الدولة ولن أسمح بالتقصير أو التقاعس في الإجراءات ومن يثبت تقصيره ستتم احالته للتحقيق.
وأكد المحافظ خلال اجتماعه اليوم مع لجنة الأملاك بحضور المهندس مختار الخولي ، السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوي ، السكرتير العام المساعد وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، أن إجراءات التقنين تشمل تقريرهيئة رفع المساحة فقط وتحديد الاحداثيات ثم تحديد الأسعار من خلال لجان التسعير بالمحافظة ، وسرعة الرد على تظلمات المواطنين على الأسعار بحد أقصى أسبوع ، متسائلا عن البطء في إجراءات التقنين، وإنهاء العقود وقال أخبروني ماذا يعطل العمل لأضع حلا له.
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