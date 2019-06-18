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محافظ الدقهلية يتوعد المقصرين فى حصر التعديات على أملاك الدولة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:02 م
محافظ الدقهلية يتوعد المقصرين فى حصر التعديات على أملاك الدولة جانب من اجتماع لجنة الأملاك فى الدقهلية
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

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شدد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التدقيق في حصر حالات التعديات على أملاك الدولة، وسرعة الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع المواطنين وتوقيع العقود معهم ، قائلا:" لن أتساهل في اجراءات تحصيل اثمان أرض الدولة ولن أسمح بالتقصير أو التقاعس في الإجراءات ومن يثبت تقصيره ستتم احالته للتحقيق.  
 
 
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وأكد المحافظ خلال اجتماعه اليوم مع لجنة الأملاك بحضور المهندس مختار الخولي ، السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوي ،  السكرتير العام المساعد وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، أن إجراءات التقنين تشمل تقريرهيئة رفع المساحة فقط وتحديد الاحداثيات ثم تحديد الأسعار من خلال لجان التسعير بالمحافظة ، وسرعة الرد على تظلمات المواطنين على الأسعار بحد أقصى أسبوع ، متسائلا عن البطء في إجراءات التقنين،  وإنهاء العقود وقال أخبروني ماذا يعطل العمل لأضع حلا له.

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الدقهلية

شاروبيم

لجنة الأملاك

التعدى على املاك الدولة

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