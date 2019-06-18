محافظ الدقهلية يتوعد المقصرين فى حصر التعديات على أملاك الدولة

وأكد المحافظ خلال اجتماعه اليوم مع لجنة الأملاك بحضور المهندس مختار الخولي ، السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوي ، السكرتير العام المساعد وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، أن إجراءات التقنين تشمل تقريرهيئة رفع المساحة فقط وتحديد الاحداثيات ثم تحديد الأسعار من خلال لجان التسعير بالمحافظة ، وسرعة الرد على تظلمات المواطنين على الأسعار بحد أقصى أسبوع ، متسائلا عن البطء في إجراءات التقنين، وإنهاء العقود وقال أخبروني ماذا يعطل العمل لأضع حلا له.