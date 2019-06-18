محافظ الدقهلية:إزالة التعديات من المهد دون انتظار قرار وإحالة المتقاعسين للتحقيق

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بانهاء تنفيذ كافة قرارات الازالة الموجودة سابقا خلال أسبوع من اليوم وقال أنه لن يوقع قرار ازالة سابق بعد مرور الأسبوع وسيتم إحالة المسئول عنه للتحقيق بسبب التقاعس ،وأكد على ضرورة متابعة حالات التعديات وأن تتم الازالة بحد أقصى خلال 48 ساعة من وقوع التعدي .

كما شدد شاروبيم على استمرار متابعة أعمال تجميل الشوارع واضاءة ودهان الاعمدة ، وعلى جانب آخر شدد على ضرورة الجاهزية لتوفير الراحلة للمواطنين لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية عبر شاشات العرض الموزعة على عدد من المناطق بنطاق المحافظة.

جاء ذلك في مستهل اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية صباح اليوم بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من وكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات والادارات بالمحافظة.