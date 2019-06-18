محافظ الجيزة: 124 شاشة عرض لمباريات الأمم الإفريقية بمراكز الشباب والميادين

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تخصيص 124 شاشة عرض وشاشة تليفزيونية بالميادين ومراكز الشباب والحدائق لمتابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 مجانا بدون أى مقابل مادى.

أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من تجهيز المقرات الخاصة بعرض المباريات التى ستقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019 حيث تم تزويد مراكز الشباب بشاشات عرض كبرى لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصرى فى البطولة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير سبل الراحة لرواد الأندية ومراكز الشباب خلال فترة البطولة ورفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط مراكز الشباب والتنسيق الدائم مع مديرية الشباب والرياضة لإزالة أى معوقات على الفور، بالإضافة إلى التأكد من تزيين مراكز الشباب بأعلام الدول الإفريقية المشاركة والتأكد من جاهزيتها من حيث مقاعد الجلوس وتهيئة المناخ الملائم للمشاهدين للإستمتاع بمشاهدة المباريات وتعليق لافتات الترحيب بالضيوف والمشجعين المتابعين للبطولة.

وحددت محافظة الجيزة أماكن الشاشات بالميادين ومراكز الشباب بـ" المشابك و خرطة عاصم و كفر طهرمس وصفط اللبن ومركز شباب مصر بحى بولاق الدكرور مراكز شباب جزيرة الدهب وساقية مكى والمنيب وإمبابة بأحياء جنوب وشمال ومراكز شباب نادى وراق الحضر ووراق العرب و طناش و جزيرة محمد وجزيرة الوراق بحى الوراق" .

بالإضافه إلى مراكز شباب "نادى يخت القاهرة ونادى يخت الجيزة والنادى المصرى للتجديف وأولاد علام وأرض اللواء وميت عقبه والحوتية ونادى العجوزة وكفرنصار وكعبيش والسيسى ومنشأة البكارى وكفر الجبل والتعاون بأحياء الدقى والعجوزة والهرم ، مراكز شباب مدينة الصف وجنوب الصف والفهميين والديسمى ونجوع العرب و الشوبك الشرقى و عرب القميعى وغمازة الصغرى بمركز ومدينة الصف .

وبمراكز شباب وميادين البدرشين و ميت رهينة وسقارة و ابوصير والعزيزية والشنباب والمرازيق وكفر زهران و الطرفاية ونازلة الشوبك والشوبك الغربى و ابورجوان قبلى وابورجوان بحرى ومزغونة ودهشور وزاوية دهشور منشية دهشور بمركز ومدينة البدرشين .

بالإضافة إلى مراكز شباب ومناطق أوسيم والبراجيل وبشتيل وشنبارى والكوم الأحمر والزيدية وبرطس وصقيل والقراطيين وشبرامنت وأبوالنمرس ومنيل شيحة وميت قادوس والمنوات وميت شماس وعرب التل وطموه وعزبة مدكور وترسا ونزلة الاشطر وعرب ابو ختيرش بأوسيم وأبو النمرس .

ومركز شباب منشاة القناطر والجلاتمة والقطا والحسانين ومناشى البلد ونكلا وذات الكوم وابو غالب ووردان والتريس وبنى سلامه والامل والحاجر وام دينار والرهاوى ومحطة ابوغالب بمركز ومدينة منشأة القناطر .

مراكز شباب بمناطق ناهيا وكرداسة وبنى مجدول والمعتمدية وابو رواش والحوامدية ومنى الامير و ام خنان والشيخ عتمان بمدينتى كرداسة الحوامدية .

ومراكز شباب بمناطق المقاطفية والسعودية والعياط والمساندة ونادى العياط و طهما و العطف بمركز ومدينة العياط ومراكز شباب ومناطق الباويطى و الزبو و القبالة و الحارة و القصرو منديشة و عين الوادى و العجوز بمركز ومدينة الواحات ومراكز شباب الشيخ زايد وبمنطقة الحى السادس بمدينة اكتوبر والشيخ زايد .