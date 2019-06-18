محافظ البحر الأحمر يصدق على قبول دفعه جديده بمدارس التمريض

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر،تصديق اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر عن شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالبحر الأحمر للعام الدراسي 2019 / 2020 م.

وأكد وكيل وزارة الصحة،أن محافظ البحر الأحمر صدق باستثناء شرط حصول الطالب على شهادة التعليم الأساسي من الصف الأول الابتدائي الى الثالث الاعدادي بالمحافظة، ويكتفى بالحصول على الشهاده الاعداديه العامة فقط من المحافظة وذلك حرصا على مصلحة الطلاب.

كما تضمنت شروط القبول بمدارس التمريض المختلفة بالمحافظة، ان مدة الدراسة خمس سنوات دراسية، حصول الطالب على الشهاده الاعداديه العامة الحديثة (لغة إنجليزية)دور اول للعام الدراسي 2018 / 2019 من محافظة البحر الأحمر، يكلف الطالب أو الطالبة بالعمل بالمحافظة بعد الحصول على المؤهل مدة لا تقل عن سنتين ومن نفس الإدارة الصحية التى تقع فى دائرتها المدرسة حرصا على مبدأ التوطين.

كذلك لا يقل سن المتقدم عن 15 عاما ولا يزيد 18 عاما في اول امتوبر 2019 ، أن تكون الطالبة غير متزوجه أو سبق لها الزواج ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، عدم النقل من محافظة لأخرى أو مدينة إلى أخرى داخل المحافظة بعد إعلان قبول الطالب، كذلك اجتياز الاختبارات الآتية "الاختبار الشخصى-الاختبار الطبى-الاختبار النفسي-اختبار الاملاء للغة العربية-اختبار اللغه الانجليزيه-كشف الهيئة".

ويتم قبول من 25: 30 طالب وطالبة بكل مدرسة طبقا لأعلى المجاميع وتقبل الملفات طبقا للحد الأدنى للمجموع لكل مدرسة كالتالى:- رأس غارب الحدالأدنى للمجموع 200 درجة ، والـغــردقـــه، الحد الأدنى للمجموع 240 درجة، وســفاجــــــا 240 درجة، القــصــــير 240، ومرسـى علم 200 درجة، والشـــلاتيـن 200 درجة.

كما أعلنت مديرية الصحة أنه سيتم البدأ في قبول الطلبات بمقر مدارس التمريض بدءا من غدا الأربعاء وحتى الخميس الموافق 4 من الشهر المقبل ولا تقبل اى طلبات بعد الموعد المحدد

ونوهت المريرية أن نظام القبول بالمدارس طبقا للمجاميع الاعلى لمن تنطبق عليهم الشروط ولا يوجد أي استثناءات للقبول مطلقا.