محافظ الإسماعيلية يشهد حفل تكريم المستشار محمود هاني رئيس الإستئناف السابق

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية إحتفالية تكريم المستشار محمود هاني عبد الفتاح رئيس محكمة إستئناف الإسماعيلية بمناسبة بلوغه سن التقاعد وتعيين المستشار فراج زاهر رئيساً للمحكمة خلفاُ للمستشار محمود هانى.

وحضر اللقاء كل من الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، والمستشارمحمد مناع مدير المكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشار أكرم مهنا رئيس المكتب الفنى، والمستشار تامرالخطيب رئيس مكتب فني محكمة بورسعيد، والمستشارإبراهيم صالح المحامى العام الأول لمدن القناة وسيناء، والمستشار باسم عبد الهادى عضو المكتب الفنى واللواء علاء المصرى مديرعام فرع هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، واللواء حسين فهيم قائد المنطقة الشمالية الشرقية للمخابرات، ونبيل عبد السلام نقيب محامين الإسماعيلية، والمستشارعبد العزيز شاهين رئيس نادى قضاة الإسماعيلية، والمستشار فرج البدرى رئيس الاستئناف والمستشار إسلام حمزة المحامى العام الأول لشمال سيناء، والمستشار محمد منير فهيم رئيس محكمة شمال سيناء الإبتدائية، ونخبة كبيرة من رؤساء المحاكم والنيابات ورجال القضاء .