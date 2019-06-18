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محافظ أسيوط يسلم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة لواضعى اليد بـ 5 مراكز

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:41 م
محافظ أسيوط يسلم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة لواضعى اليد بـ 5 مراكز تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة
أسيوط ضحا صالح

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سلم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء 10 عقود جديدة لتقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على تلك الأراضي بـ 5 مراكز بالمحافظة وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وطبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتفعيل منظومة التقنين واسترداد حق الشعب.
 
جاء ذلك، خلال اللقاء الذى أقيم بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد وبعض رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة.
 
وقال محافظ أسيوط، إنه تم تسليم 10 عقود تقنين لواضعي اليد بمراكز أبوتيج وديروط وساحل سليم والغنايم وصدفا كدفعة جديدة من عقود التقنين والتي يتم تسليمها فور الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب " وذلك بصفة اسبوعية بعد إنهاء إجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع مع الالتزام بشروط العقد الخاصة بالأراضي الزراعية وأراضي المباني مؤكدًا على استمرار عمل المنظومة بالمحافظة وإستكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقى الطلبات المقدمة من المواطنين لافتا إلى أن إجمالي طلبات التقنين بالمنظومة بلغ  17 ألف و 607 طلباً بالقرى والمراكز.
 
وأكد السكرتير العام المساعد، والمشرف على منظومة تقنين وضع اليد بالمحافظة استمرار اعمال التقنين بقرى ومراكز المحافظة بالاضافة الى تكثيف حملات ازالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها تطبقًا للقانون وحفاظًا على هيبة الدولة.
 
تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة (1)
تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة 

تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة (2)
تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة

تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة (3)
تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة 

تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة (4)
تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة 

تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة (5)
تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة 
تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة (6)
تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة 
تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة (7)
تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة 
تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة (8)
تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة

 


محافظه اسيوط

املاك الدولة

تقنين الأراضى

تسليم عقود

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