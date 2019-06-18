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"مجمع ترفيهى لمحبى الفضاء" مشروع تخرج طالبات سياحة المنصورة.. صور

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:34 ص
"مجمع ترفيهى لمحبى الفضاء" مشروع تخرج طالبات سياحة المنصورة.. صور تصور لمشروع مجمع ترفيهى لمحبى سياحة الفضاء
الدقهلية - سارة الباز

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مشروع التخرج هو البصمة والذكرى الأروع لأى أحد فى كليته، خصوصا إذا كان شغوفا بما يدرس، ويسعى للاختلاف والإبداع، كما فعل فريق طالبات الفرقة الرابعة بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، حينما اخترن فكرة جديدة لمشروع مميز تحت عنوان "مجمع ترفيهى لمحبى سياحة الفضاء".

 

وأوضحت الدكتورة رانيا بهاء الدين بدر الدين، أستاذ مساعد بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة لـ"اليوم السابع" كيف بدأت الفكرة قائلة: "لدينا مواد خاصة يدرسها الطلبة لتساعدهم على التفكير بشكل إبداعى ودراسة التخطيط والتنمية، وتأثير المشروعات على البيئة، ويتم تقسيم الطلبة لمجموعات، تقترح كل مجموعة أفكار، ثم تتم فلترة الأفكار لاختيار الأنسب للتنفيذ، وكان من بين المجموعات 3 طالبات هن: ندى حسن فتح الله، وبسمة أشرف رشاد، وهديل طارق المنجى، اقترحن هذه الفكرة، والحقيقة أننا استصعبناها فى البداية، لعدم توافر الدراسات والإحصائيات اللازمة، لكن حماسهن شجعنى على دعمهن، واتفقنا على العمل على هذه الفكرة".

 

وأضافت الدكتورة رانيا بهاء الدين، أن الفريق اختار أرض النيزك بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر كمقر للمشروع، لأنها مشهورة بوجود نيزك فضائى تسبب فى ظهور بحيرة تتميز بصفائها، ولها خصائص علاجية يأتى لها السياح من مختلف أنحاء العالم، وفكرت الطالبات فى أفكار مميزة تستهوى الأطفال والكبار ترتبط بالفضاء.

 

وأشارت الدكتورة رانيا، إلى إجراء الفريق للدراسات القانونية والأمنية والتسويقية والبيئية لمعرفة التأثير المتبادل بين المشروع والبيئة والمحيطة، والشرائح المستهدفة من حيث الجنسيات والأعمار والتعليم، والأجهزة والمعدات، اللازمة فى حدود المتاح، والتعرف على موقع المشروع والإمكانيات المتاحة فيه والخدمات المتوفرة والتكلفة المتوقعة.

 

وأضافت الطالبة هديل طارق، أن مشروع التخرج يهدف إلى إنشاء مجمع ترفيهى لمحبى الفضاء explore the universe تحت شعارExceed the sky limits، بهدف تنشيط السياحة المصرية، ورفع معدلات الدخول الاقتصادية.

 

وقالت الطالبة ندى حسن، إن الفريق قام بدراسات حول التسويق لنمط سياحة الفضاء، وكيفية المحاكاة للفضاء على أرض الواقع، وذلك من خلال إنشاء مجمع ترفيهى يحتوى على مجموعة قاعات.

 

وأشارت إلى أن الفريق وضع تصورا معينا لطبيعة هذه القاعات، بحيث يتم إنشاء قاعتين لانعدام الجاذبية ليعيش رواد القاعة حالة الطيران بدون جاذبية مثل رواد الفضاء على سطح القمر، بالإضافة إلى قاعة القبة الفلكية السماوية؛ لمتابعة الكواكب فى الفضاء، وقاعة ثلاثية الأبعاد للتعمق فى كل مكونات الفضاء، ورؤية الكواكب ومحاولة لمسها، وقاعة سينما تعرض جميع الأفلام الخاصة بالفضاء، وكافيه يقدم مأكولات ومشروبات لها طابع فضائى مثل كيك على شكل الكواكب مثلا، للشعور بالتجربة كاملة بالإضافة إلى مجسمات للكواكب والمجموعة الشمسية والأقمار والمجرات فى بهو المجمع، ومحل هدايا أو بازار لبيع تذكارات لها طابع فضائى خاص.

 

وأضافت بسمة أشرف أن الفريق لم ينس نصيب الأطفال فى المشروع حيث توجد منطقة مخصصة لهم مزودة بأحدث الألعاب الترفيهية والتعليمية، لافتة إلى أن الهدف العام من المشروع هو وضع منطقة النيزك على خريطة السياحة العالمية والتعريف بأسطورة منطقة النيزك، أما الأهداف الفرعية فتبرز فى إقامة مجمع فريد من نوعه متخصص فى نمط سياحة الفضاء.

 

يذكر أن المشروع تحت رعاية الدكتورة أمينة شلبى، عميدة كلية السياحة، والدكتور أحمد عثمان، وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور وليد سيد أمين، رئيس قسم الدراسات السياحية، والعميد السابق لكلية السياحة والفنادق.

 

تصور لمشروع مجمع ترفيهى لمحبى سياحة الفضاء (1)
تصور لمشروع مجمع ترفيهى لمحبى سياحة الفضاء 

 

تصور لمشروع مجمع ترفيهى لمحبى سياحة الفضاء (2)
تصور لمشروع مجمع ترفيهى لمحبى سياحة الفضاء 

 

تصور لمشروع مجمع ترفيهى لمحبى سياحة الفضاء (3)
تصور لمشروع مجمع ترفيهى لمحبى سياحة الفضاء 

 

تصور لمشروع مجمع ترفيهى لمحبى سياحة الفضاء (4)
تصور لمشروع مجمع ترفيهى لمحبى سياحة الفضاء 

 

تصور لمشروع مجمع ترفيهى لمحبى سياحة الفضاء (5)
تصور لمشروع مجمع ترفيهى لمحبى سياحة الفضاء 

 

تصور لمشروع مجمع ترفيهى لمحبى سياحة الفضاء (6)
تصور لمشروع مجمع ترفيهى لمحبى سياحة الفضاء 

 

طالبات فريق كلية 1 السياحة والفنادق (1)
طالبات فريق كلية 1 السياحة والفنادق 

 

طالبات فريق كلية 1 السياحة والفنادق (2)
طالبات فريق كلية السياحة والفنادق 

مشروع تخرج

جامعة المنصورة

السياحة والفنادق

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الفضاء

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