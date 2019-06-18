مجمع البحوث الإسلامية يكرم الفائزين بمسابقة الإعجاز العلمى فى تنظيم حقوق المرأة

نظمت لجنة الإعجاز العلمى للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بمجمع البحوث الإسلامية حفلا اليوم لتوزيع جوائز المسابقة العالمية للإعجاز العلمى للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التى عقدتها اللجنة فى وقت سابق فى تنظيم حقوق المرأة.

حضر الحفل الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، و الدكتور حسن كمال القصبي مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون البحوث العلمية واللجان، والدكتور رفعت السيد العوضى، مقرر اللجنة، والمستشار سعيد عبد الوهاب الزهوى المقرر المناوب.