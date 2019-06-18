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مجمع البحوث الإسلامية يكرم الفائزين بمسابقة الإعجاز العلمى فى تنظيم حقوق المرأة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:32 م
مجمع البحوث الإسلامية يكرم الفائزين بمسابقة الإعجاز العلمى فى تنظيم حقوق المرأة "البحوث الإسلامية" تكرم الفائزين في مسابقة " الإعجاز العلمي في تنظيم حقوق المرأة"
كتب لؤى على

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نظمت لجنة الإعجاز العلمى للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بمجمع البحوث الإسلامية حفلا اليوم لتوزيع جوائز المسابقة العالمية للإعجاز العلمى للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التى عقدتها اللجنة فى وقت سابق فى تنظيم حقوق المرأة.
 
حضر الحفل الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، و الدكتور حسن كمال القصبي مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون البحوث العلمية واللجان، والدكتور رفعت السيد العوضى، مقرر اللجنة، والمستشار سعيد عبد الوهاب الزهوى المقرر المناوب.
 
البحوث الإسلامية تكرم الفائزين في مسابقة الإعجاز العلمي في تنظيم حقوق المرأة (1)
البحوث الإسلامية تكرم الفائزين في مسابقة الإعجاز العلمي في تنظيم حقوق المرأة (1)

البحوث الإسلامية تكرم الفائزين في مسابقة الإعجاز العلمي في تنظيم حقوق المرأة (2)
البحوث الإسلامية تكرم الفائزين في مسابقة الإعجاز العلمي في تنظيم حقوق المرأة (2)

البحوث الإسلامية تكرم الفائزين في مسابقة الإعجاز العلمي في تنظيم حقوق المرأة (3)
البحوث الإسلامية تكرم الفائزين في مسابقة الإعجاز العلمي في تنظيم حقوق المرأة (3)

البحوث الإسلامية تكرم الفائزين في مسابقة الإعجاز العلمي في تنظيم حقوق المرأة (4)
البحوث الإسلامية تكرم الفائزين في مسابقة الإعجاز العلمي في تنظيم حقوق المرأة (4)

البحوث الإسلامية تكرم الفائزين في مسابقة الإعجاز العلمي في تنظيم حقوق المرأة (5)
البحوث الإسلامية تكرم الفائزين في مسابقة الإعجاز العلمي في تنظيم حقوق المرأة (5)

البحوث الإسلامية تكرم الفائزين في مسابقة الإعجاز العلمي في تنظيم حقوق المرأة (6)
البحوث الإسلامية تكرم الفائزين في مسابقة الإعجاز العلمي في تنظيم حقوق المرأة (6)

 


مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

الاعجاز العلمى

قطاع المعاهد الازهرية

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