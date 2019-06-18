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مايا مرسى: مسلسل حكايتى أظهر المرأة المصرية قوية إيجابية لا تستسلم للظروف

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:22 م
مايا مرسى: مسلسل حكايتى أظهر المرأة المصرية قوية إيجابية لا تستسلم للظروف الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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عبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة عن سعادتها وفخرها بالتقليد السنوى الذى بدأته لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القلينى منذ إعادة تشكيله عام 2016، لعرض نتائج تقرير رصد صورة المرأة فى دراما شهر رمضان 2019. والذى تقوم به لجنة خاصة منبثقة من لجنة الإعلام بالمجلس لرصد صورة المرأة فى الدراما والبرامج والإعلانات، التى عرضت خلال شهر رمضان الماضى بهدف الخروج بتقرير علمى متكامل يتضمن كيفية تناول الدراما لقضايا المرأة، وصورة المرأة فيها سواء سلبية أو إيجابية وملامح هذه الصورة، بالإضافة إلى طريقة العرض ويقدم هذا التقرير إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ اللازم.

 

وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، على أن مشهد واحد بالدراما كفيل باهدار الجهود التى تبذلها الدولة والاستراتيجيات التى يتم وضعها لمناهضة العنف ضد المرأة،خاصة وأن العنف ضد المرأة ليس من قيمنا المصرية الأصيلة، مطالبة صناع الدراما بالتركيز على تقديم قيم احترام المرأة وحمايتها.

 

كما عبرت الدكتورة مايا مرسى، عن سعادتها أن الصورة الإيجابية للمرأة هذا العام فى الدراما اكثر من الصور السلبية وهناك التزام بالكود الإعلامى الأخلاقى الذى وضعته لجنة الإعلام بالمجلس، فضلا عن وجود بطوله نسائية فى 8 مسلسلات من بين 25 مسلسل مما يمثل أكثر من ربع العدد، وبوجود مسلسل اظهر صورة المرأة القوية، وكيف أصبحت امرأة إيجابية لا تستسلم للظروف مهما كان قهر المجتمع من حولها، هو مسلسل حكايتى، مطالبة بتضمن الدراما رسائل أن الفتاة والمراة المصرية قوية وناجحة وقائدة وأن يتم دعم تمكينها فى المجتمع من خلال إظهار النماذج النسائية الناجحة.

 

 كما أشادت مرسى، بالتعاون بين لجنة الإعلام ولجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس لإعداد ورقة عمل حول صورة المرأة ذات الإعاقة فى دراما رمضان 2019، وأظهرت النتائج عدم وجود مسلسل واحد يطرح اى قضية من قضايا أو مشكلات المرأة ذات الاعاقة فى المجتمع، متمنية أن تشهد دراما رمضان العام القادم تضمين قضايا المرأة ذات الإعاقة.

 

كما وجهت رئيس المجلس القومى للمرأة، شكر خاص إلى برنامج السفيرة عزيزة لتناوله الاحترافى لقضايا المرأة المصرية.

 

فيما استعرضت الدكتورة سوزان القلينى، المؤشرات النهائية لرصد صورة المرأة فى دراما رمضان.

 

واستعرض عصام عبد الرحمن عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة فى المجلس تقرير اللجنة فى رصد صورة المرأة ذات الاعاقة فى دراما رمضان.

 

وفى الختام تم تكريم طلبة وطلبة كلية الآداب بجامعة عين شمس لمشاركتهم فى عملية الرصد الإعلامى.


القومي للمرأة

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شهر رمضان

مايا مرسي

مسلسل حكايتي

المراة المصرية

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