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ماذا يحدث عندما يكون الدم سميكًا جدًا.. تكون معرض للنوبات والسكتات القلبية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:31 م
ماذا يحدث عندما يكون الدم سميكًا جدًا.. تكون معرض للنوبات والسكتات القلبية علاقة سماكة الدم بالجلطات الدموية
كتبت إيناس البنا

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كثافة الدم العالية هى الحالة التى ينتج فيها الجسم الكثيرمن خلايا الدم الحمراء، مما يسبب سماكة الدم ويزيد من احتمال حدوث تجلط الدم.

قد تتسبب تلك الحالة فى تخثر الدم بسهولة أكبر، وتوجد احتمالية لانسداد تدفق الدم عبر الشرايين والأوردة، وفقًا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم الأمريكى " NHLB" فأن هذا قد يؤدى إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وفقا لتقرير الموقع فأن سماكة الدم تمنع تدفق الدم بالسرعة التي يمر بها الجسم كما تفعل عادة، مما يعني أن الأعضاء لا تحصل على الأكسجين الذي تحتاج إليه، وقد تحدث مشاكل بما في ذلك الألم الشديد أو الانزعاج في الصدر أو قصور القلب.

سماكة الدم
سماكة الدم

 

يلاحظ الموقع أن جلطات الدم ضرورية عندما يتعلق الأمر بوقف النزيف ، لكن الجلطات الدموية غير الطبيعية تسبب نوبات قلبية وسكتات دماغية ومشاكل طبية خطيرة أخرى، مثل الخثار الوريدي العميق.

قد لا يكتشف الشخص أو الطبيب بالفحص العادى أعراض سماكة الدم، ولكن يمكن اكتشاف ذلك أثناء إجراء اختبارات الدم الروتينية، وهناك بعض الأدوية ، مثل الأسبرين التي تجعل جلطات الدم أكثر أو أقل عرضة للحدوث.

                            

 


جلطة دموية

سماكة الدم

سكتة دماغية

اختبارات الدم

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