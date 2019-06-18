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ليه الإنسان عنده عظم فى جسمه.. اعرف وظائفه الخفية المهمة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:00 م
ليه الإنسان عنده عظم فى جسمه.. اعرف وظائفه الخفية المهمة عظام الإنسان - أرشيفية
كتبت هند عادل

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عندما يريد الإنسان أن يعبر على السند فيشير إلى العمود الفقرى، فهو المسئول على منح الجسم الشكل المشدود والمتسق ويتكون من العظام والغضاريف، وكذلك الأوتار والأربطة وتخدم العظام أيضًا العديد من الوظائف البيولوجية المهمة الأخرى مثل حماية الأعضاء الداخلية من الأذى وتخزين المواد الغذائية الأساسية، حسبما ذكر موقع" healthline".

ماذا تفعل العظام

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تخدم العظام العديد من الوظائف الحيوية فى الجسم بما في ذلك:

الدعم

يوفر العظم إطارًا صلبًا وكذلك دعمًا لأجزاء أخرى من الجسم فتقدم العظام الكبيرة في الساقين الدعم للجسم العلوي أثناء الوقوف فبدون عظامنا لن يكون لدينا شكل محدد.

الحركة

تلعب العظام أيضًا دورًا مهمًا في حركة الجسم، حيث يساهم تفاعل العظام والعضلات في مجموعة واسعة من الحركات التي يستطيع جسمك القيام بها.

الحماية

تحمى عظامك أيضًا العديد من الأعضاء الداخلية مثل القفص الصدري بأعضاء مثل القلب والرئتين، وعظام الجمجمة التى تحمى المخ.

توليد خلايا الدم وصيانتها

تتكون العديد من خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية داخل العظم هذه العملية تسمى الدموي، وتحدث فى جزء من نخاع العظم يسمى النخاع الأحمر.

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التخزين

المعادن المهمة مثل الكالسيوم والفوسفور يتم تخزينها داخل عظامك عندما يحتاج جسمك إلى المزيد من هذه الموارد، يمكن إعادتها إلى مجرى الدم للاستخدام، بالإضافة إلى النخاع الأحمر تحتوى العظام أيضًا على نوع آخر من النخاع يسمى النخاع الأصفر هذا هو المكان الذى يتم فيه تخزين بعض الأنسجة الدهنية يمكن تقسيم الدهون الموجودة فى هذا النسيج، واستخدامها للطاقة إذا لزم الأمر.


العظم

عظام الجسم

الهيكل العظمى

وظيفه العظم

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