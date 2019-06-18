لو بتعانى من حب الشباب ومحتاج كولاجين..الليمون هو الحل

كتبت هند عادل

الليمون مصدر غني بفيتامين C وحامض الستريك المفيد في إزالة السموم وأصبح يستخدم بشكل متزايد كعلاج طبيعي للحالات الجلدية مثل حب الشباب، حسبما ذكر موقع"healthline ".

فوائد الليمون لصحة البشرة

علاج حب الشباب



عصير الليمون له صفات قابضة بسبب مستواه الحمضي، يمكن يمكن أن تساعد المكونات الأخرى على نسبة عالية من الأس الهيدروجيني مثل الليمون في تقليل الالتهابات والزيوت التي قد تسهم في تكوين حب الشباب.

كما يمكن أن يساعد حمض الستريك وهو نوع من حمض ألفا هيدروكسي (AHA) في تحطيم خلايا الجلد الميتة التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء.

مضاد للميكروبات



لليمون أيضًا تأثيرات مضادة للميكروبات والفطريات والتي قد تساعد في علاج طفح المبيضات وكذلك الفطريات التي تحدث أحيانًا مع التهاب الجلد الدهني.

تفتيح البشرة أو الشعر

قد تعمل مكونات الحمضيات مثل الليمون على علاج بقع التقدم في السن أو ندبات حب الشباب وكذلك أي شعر على الوجه.

علاج الصدفية والقشرة



عصير الليمون يمكن أن يتخلص من خلايا الجلد الميتة لذلك هو مفيد للتخلص من بقع الجلد المنسوبة إلى الصدفية وقشرة الرأس.

زيادة الكولاجين



استخدام الليمون كطريقة طبيعية لزيادة الكولاجين في الوجه.