لو بتعانى من الحمى.. زيوت النعناع والقرفة واللافندر والشاى هتخلصك من أعراضها

كتبت هند عادل

الحمى والسخونية من أكثر الأمراض التى تصيب الأطفال، وهى عرض لأسباب أخرى يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، واللجوء على الطبيعة قد يكون خيار أمثل لكثير من الأمهات فى التعامل مع إصابة الطفل بالحمى خوفا عليه من الآثار الجانبية التى قد تحدث مع بعض الأدوية، وتظهر بعض الأبحاث أن عدة أنواع من الزيوت الأساسية لها خصائص علاجية طبية ويمكن أن تساعد في التخلص من الحمى، حسبما ذكر موقع" healthline".

الزيوت الأساسية التي يمكن أن تخفف أعراض الحمى



زيت القرفة

أظهرت دراسة أن اختبار القرفة والقرنفل والتوابل والهيل والكمون أن القرفة تعمل بشكل أفضل ضد البكتيريا، وزيت القرفة يساعد الجسم على مكافحة الالتهابات البكتيرية مما يساهم فى تقليل أعراض الحمى، كما يحتوي زيت القرفة العطري على عدة أنواع من المضادات الحيوية الطبيعية.

زيت الزنجبيل



يعتبر جذر الزنجبيل من التوابل ويشيع استخدامه في الأطعمة والمشروبات كأداة مساعدة في الجهاز الهضمي يساعد على تخفيف مشاكل الهضم ويحمي المعدة والأمعاء كما تبين أن الزنجبيل يساعد أيضا في تقليل الالتهاب في الجسم التى تؤدي إلى الحمى.

قد يساعد تقليل الالتهاب بتدليك الجسم بزيت الزنجبيل المخفف على تقليل الحمى وتقليل الأعراض الأخرى مثل الغثيان والقيء والإسهال والصداع.

زيت النعناع

زيت النعناع العطري يحتوي على المنثول هذه المادة الكيميائية الطبيعية هي العنصر الرئيسي في أدوية السعال والمسكنات كما يمنح المنثول الشعور "البارد" مما يفيد في تبريد الجلد والجسم عند الإصابة بالحمى.

زيت شجرة الشاي



ثبت أن زيت شجرة الشاي يساعد الجسم على مكافحة العدوى وتسمى المواد الكيميائية النشطة التي تقاتل البكتيريا التربين والتى تعمل ضد الفطريات التي تسبب قشرة الرأس والشعر.

بالإضافة إلى ذلك زيت شجرة الشاي له خصائص مضادة للالتهابات وتساعد على تقليل التورم والاحمرار والتهيج والألم الناجم عن تفاعلات حساسية الجلد وتلطيف الالتهابات على الجلد وفي الجسم قد يساعد في تقليل الحمى.

زيت اللافندر



يمكن أن تتسبب الحمى فى صعوبة النوم وعدم الراحة ويستخدم زيت اللافندر الأساسي للمساعدة في تحسين النوم فهو يساعد في تهدئة الجهاز العصبي وتحسين بعض أعراض الاكتئاب والقلق.