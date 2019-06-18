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الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:01 م
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لو بتتأخر كل شهر.. أقرئى التقرير وأعرفى أسباب تأخر الدورة الشهرية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:00 م
لو بتتأخر كل شهر.. أقرئى التقرير وأعرفى أسباب تأخر الدورة الشهرية ألم الدورة الشهرية - أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الدورة الشهرية من الأمور الطبيعية التى تمر بها أى سيدة وفتاة وتكون فى مواعيد محددة من كل شهر، ولكن بعض الحالات تتعرض لتأخيرواضطرابات فى الدورة الشهرية مما تؤثر على صحتهم وحالتهم النفسية، وحسب ما ذكره موقع verywellhealth فأن هناك أسباب مختلفة لتأخر الدورة الشهرية وهى

   الدورة الشهرية

الدورة الشهرية                                                

1: التوتر والقلق والاكتئاب من أبرز أسباب تأخر الدورة الشهرية عند السيدات.

2:زيادة الوزن وتراكم الدهون قد تؤثر على الهرمونات وتسبب اضطرابات فى الدورة الشهرية .

3: قد يكون تأخر الدورة الشهرية بسبب تكيسات المبايض، لذلك ينصح بزيارة الطبيب للفحص ومعرفة السبب.

الم الدورة الشهرية
الم الدورة الشهرية

4:فقرالدم، من أبرز أسباب تأخر الدورة الشهرية وذلك بسبب ضعف الجسم وفقدان العناصر الغذائية به.

5:الآثار الجانبية لبعض الأدوية قد تكون السبب في اضطرابات الهرمونات وتأخير الدورة الشهرية عن موعدها الثابت، ومن أبرزها أدوية الاكتئاب والسرطان".

6:الخلل والاضطرابات فى الغدة الدرقية من أسباب تأخر الدورة الشهرية.

7:اقتراب سن اليأس يسبب اضطرابات وخلل فى الدورة الشهرية وذلك بسبب التغيرات التى تحدث لهرمون الاستروجين.


الدورة الشهرية

الم الدورة الشهرية

الهرمونات

الطمث

سن الياس

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