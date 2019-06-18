لوجود عجز فى الأموال.. محافظ المنيا يحٌيل مسئولى المواقف بـ6 مدن للنيابة الادارية

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مسئولي مشروع المواقف بـ6 مراكز للنيابة الإدارية بسبب الإهمال والتقصير في أداء ومتابعة سير العمل بمناطق التحصيل الخاصة بالمشروع، وعدم تواجد المحصلين بالمواقف ووجود عجز في النقدية المحصلة أمام البونات المقطوعة بالإضافة إلى تحصيل مبالغ دون قطع بونات مما يعد إهداراً للمال العام.

جاء قرار المحافظ بناء على التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة، عقب المرور المفاجئ على مناطق التحصيل الخاصة بالمشروع بمراكز المنيا وابوقرقاص وسمالوط ومطاى والعدوة وملوي خلال عطلة عيد الفطر المبارك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، والذي شدد على التأكد من مدى انضباط سير العمل بالمواقف ونقاط التحصيل والتزام السائقين بالتعريفة المقررة لاستقلال السيارات والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خلال أيام العطلات.



أكد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية من قبل لجنة الانضباط والتفتيش الدوري والإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري على كافة القطاعات الخدمية بهدف تحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل مقصر أو متخاذل في تأدية واجبه الوظيفي.