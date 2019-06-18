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للنساء فقط.. علامات هتقولك هرمون الذكورة عالى عندك أهمها شعر الدقن

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:00 م
للنساء فقط.. علامات هتقولك هرمون الذكورة عالى عندك أهمها شعر الدقن علامات هتقولك هرمون الذكورة عالى - أرشيفية
كتبت هند عادل

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هرمونات الذكورة وبالأخص "التستوستيرون" توجد عند الرجال والنساء ولكن نسبتها عند السيدات صغيرة للغاية، وفى حالة حدوث أى خلل فى معدل هذا الهرمون لدى السيدات تحدث مشاكل صحية، وظهور أعراض على جسد المرأة تؤكد وجود هرمون الذكورة لديها بنسب أعلى من الحد الطبيعى، حسبما ذكر موقع medicalnewstoday.

بجانب هرمون الاستروجين الجنسي للإناث يلعب التستوستيرون دوراً فى نمو وصيانة الأنسجة التناسلية للإناث وكتلة العظام كما تؤثر هذه الهرمونات أيضًا على السلوك.

هرمون الذكورة التستسيرون
هرمون الذكورة التستسيرون

مستويات هرمون تستوستيرون الطبيعية عند الرجال والسيدات 

1- مستويات هرمون تستوستيرون العادية لدى الرجال حوالى 280 إلى 1100 نانوجرام لكل ديسيلتر.
2- تفرز النساء كميات أقل بكثير مع مستويات طبيعية تعتبر ما بين 15 و70 نانوجرام / ديسيلتر.
ويختلف مستوى الهرمونات المنتجة فى الجسم يوميًا وطوال اليوم فمستويات هرمون تستوستيرون هى الأعلى فى الصباح.

أعراض ارتفاع هرمون تستوستيرون عند السيدات 

1- ظهور حب الشباب على وجه المرأة .
2- قد تشمل أعراض ارتفاع هرمون التستوستيرون لدى النساء تغيرات فى المزاج  وصوت عميق وتخفيف الشعر.
3- تأثير على المظهر البدنى والصحة العامة.
هرمون الذكورة
هرمون الذكورة

أعراض ارتفاع هرمون تستوستيرون في النساء ما يلى:

- حب الشباب.
- صوت عميق.
- الشعر الزائد على الوجه والجسم.
- زيادة كتلة العضلات.
- فقدان الرغبة الجنسية.
- تغيرات في المزاج.
- انخفاض في حجم الثدي.
- السمنة والعقم.

أسباب زيادة هرمون الذكورة عند السيدات 

تضخم الغدة الكظرية الخلقي (CAH)
هذه الغدد تفرز هرمونات الكورتيزول والألدوستيرون والتى تلعب دوراً فى إدارة عملية الأيض وضغط الدم كما أنها  تنتج أيضا هرمونات الذكورة الجنسية DHEA والتستوستيرون.
 
يفتقر الأشخاص المصابون بالـ CAH إلى أحد الإنزيمات الضرورية لتنظيم إنتاج هذه الهرمونات لذلك يفرز الكورتيزول القليل جدًا والكثير من هرمون التستوستيرون.
 

هرمون الذكور

التستوستيرون

هرمون الذكوره عند السيدات

اعراض زيادة هرمون الذكوره عند السيدات

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