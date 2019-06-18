سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:11 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:30 ص
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق اختبارات القدرات بالكليات العاملة بهذا النظام والتى تتطلب نجاح الطلاب فى هذه الاختبارات كشرط للقبول بها إلى جانب مجموع الثانوية العامة، يوم 6 يوليو المقبل وحتى 20 يوليو، وذلك بتنسيق 2019 الجديد، ويرصد "اليوم السابع"، الخطوات الرسمية التى يتبعها طلاب الثانوية للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا.

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

2- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

3- ستظهر للطالب بياناته الشخصية والتى تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومى – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التى درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكترونى الخاص بالطالب.

4- ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

5- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

7- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات فى المواعيد المحددة.

8- تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكترونى وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

9- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة.

10- لن يعتد بأى نتائج اخرى بعد اغلاق موقع التنسيق الالكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.

11- تجرى الامتحانات فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى.

12- لن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.


اختبارات القدرات

طلاب الثانوية العامة

تنسيق 2019

حجز اختبارات القدرات إلكترونيا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى: اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 6 يوليو المقبل

الأحد، 16 يونيو 2019 09:33 ص

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

الأحد، 16 يونيو 2019 09:00 ص

هل تنجح الجامعات فى تحويل الكتاب المطبوع إلى إلكترونى؟.. رئيس جامعة دمنهور: سيكون متاحا طوال الوقت ويقتل ابتزاز بعض الأساتذة للطلاب.. الخشت: نحتاج لتغيير ثقافة الطلاب.. محمد كمال: لا يضمن حقوق المؤلف

الأحد، 16 يونيو 2019 07:00 ص

اختبارات القدرات لكلية الإعلام أون لاين.. وتبدأ عقب امتحانات الثانوية العامة

السبت، 15 يونيو 2019 12:15 م

لطلاب الثانوية.. تعرف على مصروفات كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

السبت، 15 يونيو 2019 12:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

صحيفة تركية تكشف تعرض مواطن للتعذيب من قبل شرطة أردوغان دون دليل إدانة

صحيفة تركية تكشف تعرض مواطن للتعذيب من قبل شرطة أردوغان دون دليل إدانة

5 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا.. تعرف عليها

5 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا.. تعرف عليها

صور.. 21 أثرا إسلاميا وقبطيا يزينون محافظة أسيوط

صور.. 21 أثرا إسلاميا وقبطيا يزينون محافظة أسيوط

الأحد.. آخر موعد للقبول بمبادرة "التدريب من أجل التشغيل" براتب 2800 جنيه شهريًا

الأحد.. آخر موعد للقبول بمبادرة "التدريب من أجل التشغيل" براتب 2800 جنيه شهريًا

تعرف على الاستعدادات الأمنية الـ10 لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية

تعرف على الاستعدادات الأمنية الـ10 لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية

"ساندوتش طعمية".. جوجل تحتفل باليوم العالمى للفلافل

"ساندوتش طعمية".. جوجل تحتفل باليوم العالمى للفلافل

المصرية لتسويق الأسماك: طرح المنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 20%

المصرية لتسويق الأسماك: طرح المنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 20%

"إزاى تستثمر 100 ألف جنيه؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تستثمر 100 ألف جنيه؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة