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كيف يمكنك تصفية شركتك بعد تأسيسها ؟.. الاستثمار تجيب فى 6 خطوات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:00 ص
كيف يمكنك تصفية شركتك بعد تأسيسها ؟.. الاستثمار تجيب فى 6 خطوات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم

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 يستطيع المستثمرون تصفية شركات الأموال وشركات الأفراد، والأشخاص بعد يومين من إخطار الإدارة المعنية في مركز خدمات المستثمرين واستيفاء الاستمارة و بعض الوثائق المطلوبة.

حيث يمكن للمصفى،  أو الوكيل الذي تم تفويضه بتوكيل - الحصول على المستندات التي تؤكد تصفية الشركة وشطبها من السجل التجارى من مركز خدمات المستثمرين.

تعرف على المستندات المطلوبة بالنسبة لشركات المساهمة ، والأشخاص.

1 -  محضر اجتماع الشركاء متضمن السير فى اجرءات التصفية وتعيين مصفى وتحديد مهامه مع توضيح أسباب التصفية ومدتها، ومراعاة نص المادة 6 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمادة 39 من لائحته.

2 -  صورة من قرار تاسيس الشركة .

3 – توكيلات من جميع الشركاء متضمنة تصفية الشركة.

4 - أصل مستخرج حديث من السجل التجارى ل يمر عليه اكثر من 3 اشهر.

5  - صورة اثبات شخصية لمقدم الطلب

 6 -  بعد استلام الخطاب الذي يعتمد تصفية الشركة، يتم محو الشركة من السجل التجاري، ويمكن تقديم طلب بذلك في مركز خدمات المستثمرين ، وتستغرق يوم عمل من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة.  

 

 

 


تصفية الشركات

اجراءات تصفية الشركات

وزارة الاستثمار

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