كيف يمكنك تصفية شركتك بعد تأسيسها ؟.. الاستثمار تجيب فى 6 خطوات

كتب عبد الحليم سالم

يستطيع المستثمرون تصفية شركات الأموال وشركات الأفراد، والأشخاص بعد يومين من إخطار الإدارة المعنية في مركز خدمات المستثمرين واستيفاء الاستمارة و بعض الوثائق المطلوبة.

حيث يمكن للمصفى، أو الوكيل الذي تم تفويضه بتوكيل - الحصول على المستندات التي تؤكد تصفية الشركة وشطبها من السجل التجارى من مركز خدمات المستثمرين.

تعرف على المستندات المطلوبة بالنسبة لشركات المساهمة ، والأشخاص.

1 - محضر اجتماع الشركاء متضمن السير فى اجرءات التصفية وتعيين مصفى وتحديد مهامه مع توضيح أسباب التصفية ومدتها، ومراعاة نص المادة 6 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمادة 39 من لائحته.

2 - صورة من قرار تاسيس الشركة .

3 – توكيلات من جميع الشركاء متضمنة تصفية الشركة.

4 - أصل مستخرج حديث من السجل التجارى ل يمر عليه اكثر من 3 اشهر.

5 - صورة اثبات شخصية لمقدم الطلب

6 - بعد استلام الخطاب الذي يعتمد تصفية الشركة، يتم محو الشركة من السجل التجاري، ويمكن تقديم طلب بذلك في مركز خدمات المستثمرين ، وتستغرق يوم عمل من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة.