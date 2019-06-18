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كوريا الجنوبية تجرى تدريبات الإنقاذ البحرى على نطاق واسع

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:53 م
كوريا الجنوبية تجرى تدريبات الإنقاذ البحرى على نطاق واسع الجيش الكورى الجنوبى
سول (أ ش أ)

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أعلنت القوات البحرية والجوية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أنهما أجرتا تدريبات بحث وإنقاذ مشتركة على نطاق واسع في المياه قبالة الساحل الشرقي كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الإغاثة من الكوارث فى البلاد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن التدريبات المشتركة جرت بناءً على سيناريو يستجيب فيه الجيش لحادث بحري كبير يترك عددًا هائلاً من الناس في البحر ينتظرون المساعدة.. وتم إطلاق التدريبات العام الماضي، على الرغم من انضمام خفر السواحل إلى التدريبات الأخيرة لأول مرة.
وبناءً على نداء استغاثة، يطلب خفر السواحل من الجيش إرسال فرق إنقاذ ثم ترسل البحرية سفينة إنقاذ وقوارب عالية السرعة لتقييم الوضع، ويستخدم سلاح الجو طائرات النقل لإسقاط قوارب النجاة وغيرها من الأدوات لإنقاذ الناس.


وتضمنت التدريبات العديد من الأصول العسكرية، بما في ذلك سفينة الإنقاذ جوانغيانغ 3500 طن بالإضافة إلى الغواصين في أعماق البحار من القوات البحرية وطائرات نقل من طراز C-130 و CN-235، وكذلك طائرات هليكوبتر HH-47 و HH-60 من سلاح الجو، و4 قوارب دورية و2 من قوارب الإنقاذ الساحلية من خفر السواحل، وفقا للجيش.


وقال المقدم جون جيونج مين، إن هذه التدريبات عملية وشاملة وتهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة للتعامل مع حادث بحري واسع النطاق، متعهدا بالتدريب المستمر لحماية الناس.

 


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