كوبا أمريكا.. فيدال يكشف عن إصابته أمام اليابان

كتب رامى ناجى

كشف أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة ومنتخب تشيلى، عن الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب بلاده أمام اليابان فى بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل.

وكان منتخب تشيلي قد فاز على الساموراي الياباني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينها فجر اليوم، على ملعب "مورومبي"، ضمن لقاءات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة

وقال فيدال في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة : "لقد شعرت ببعض الألم في ساقي في الشوط الأول".

وأضاف: "في الشوط الثاني بدأت أشعر بآلام أكثر قليلًا، وكنت مُنزعج، لذا طلبت التغيير، وفضلت أنّ أترك المباراة، لعدم المخاطرة بأي شيء".

وأنهى تصريحاته قائلًا: "من المهم أنّ نبدأ مشورانا في البطولة بانتصار، نحن سعداء لأننا حققنا الفوز، ولا توجد طريقة أفضل من ذلك للدفاع عن اللقب".

وخرج "فيدال" من المباراة في الدقيقة 79، وشارك بيدرو هرنانديز بدلًا منه.