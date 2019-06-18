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"كاثوليك الشرق" يصدرون مدونة أخلاقية للإعلام فى الدول العربية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:58 م
"كاثوليك الشرق" يصدرون مدونة أخلاقية للإعلام فى الدول العربية الأنبا باخوم متحدث الكنيسة الكاثوليكية بمصر
سارة علام

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انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر الإعلام الدولى بالأردن تحت عنوان الإعلام ودوره فى الدفاع عن الحقيقة، الذى نظمه مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك، والمركز الكاثوليكى للدراسات والإعلام.

الكنيسة الكاثوليكية بمصر أوفدت متحدثها الرسمى الأنبا باخوم للمشاركة فى المؤتمر ممثلا عنها حيث أكد أن المؤتمر أصدر اليوم مدونة الإعلام الأخلاقية وجاء فيها:

1- التزم فى عملى الإعلامى بأن أبرز دائماً روابط التقارب والتواد بين الناس أجمعين.

2- التزم بالابتعاد عما يثير النعرات العنصرية أو الطائفية وما يفرّق.

3- التزم بدعم المناخ الذى يعمل على تعزيز العلاقة التشاركية لتطوير مفهوم الوطن النموذج الذى ينعم فيه الجميع بمواطنة صالحة، تتمتع بذات الحقوق والواجبات.

4- التزم باحترام حقوق الفرد والعائلة فى سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية.

5- التزم من خلال أداء الرسالة الإعلامية، سواء عبر قنوات الإعلام التقليدى أو السوشال ميديا، أن أسهم فى الارتقاء بالذوق العام واحترام حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة والأسرة والطفولة بشكل خاص.

6- التزم بمحاربة الإشاعة المغرضة وباعتماد الصدقية بالرجوع إلى المصادر الموثوقة، لأن من حق الناس معرفة الحقيقة.

7-  التزم باحترام كرامة الأديان والرموز الدينية.

8- التزم بالابتعاد عن الحقائق المشوّهة والمزيّفة Fake News ، وأن تكون الحقيقة هى مصدرى وهدفى.

9-  أدعم الابتعاد عن خطاب الكراهية لأى إنسان أو جماعة بشرية، لا على أساس دينى ولا قومى ولا طائفى ولا إثنى.

10- أدعم التعاون مع الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، من أجل خدمة الحقيقة والدفاع عنها.


مدونة أخلاقية

الكاثوليك

بطاركة الشرق الكاثوليك

هانى باخوم

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