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قوجيل: دور برلمان الجزائر ومهامه المستقبلية ستتحدد فى إطار الدستور الجديد

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:11 م
قوجيل: دور برلمان الجزائر ومهامه المستقبلية ستتحدد فى إطار الدستور الجديد البرلمان الجزائرى
أ ش أ

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قال صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائرى (الغرفة الأولى فى البرلمان) بالنيابة اليوم الثلاثاء إن دور المجلس ومهامه المستقبلية ستتحدد فى إطار الدستور الجديد الذى سيتم وضعه بعد انتخاب الرئيس الجديد للبلاد.
وأضاف قوجيل خلال جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة نص القانون المتعلق بالأنشطة النووية، بحضور وزير الطاقة، محمد عرقاب والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فتحي خويل أنه "بعد الانتخابات الرئاسية القادمة سيتحدد دور هذه المؤسسة ومهامها المستقبلية في إطار الدستور القادم وحتى ذلك الوقت يجب أن تبقى واقفة".
كما أكد أن المجلس يعد مؤسسة منبثقة من العمق الجزائري وقال "المجلس مؤسسة منبثقة من العمق الجزائري ويجب أن تبقى واقفة في هذه المرحلة".


الجزائر

البرلمان الجزائرى

مجلس الأمة الجزائرى

صالح قوجيل

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