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قضايا الدولة تحصّل 2.444 مليون جنيه خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو الجاري

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:54 م
قضايا الدولة تحصّل 2.444 مليون جنيه خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو الجاري هيئة قضايا الدولة-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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كشفت هيئة قضايا الدولة إن إجمالي المبالغ المحصلة بقسم التنفيذ بفرع الهيئة ببورسعيد أول، خلال الفترة من شهر أبريل حتى شهر يونيو 2019 بلغت نحز 2 مليون و444 ألف و844 جنيهاً. 
                                                                                                                                            
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها، إن ذلك جاء فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على تفعيل اختصاصاتها الدستورية والقانونية في النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في تلك الدعاوى.

قضايا الدولة

قضايا الدولة تحصل مبالغ

قسم المنازعات

هيئة قضايا الدولة

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