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"قبل ما تجيب مولود فكر فى الموجود".. حملة لطالبات جامعيات لتنظيم النسل

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:12 م
"قبل ما تجيب مولود فكر فى الموجود".. حملة لطالبات جامعيات لتنظيم النسل طالبات حملة "قبل ما تجيب مولود فكر فى الموجود"
الفيوم – رباب الجالى

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"قبل ما تجيب مولود فكر في الموجود"، حملة أطلقتها مجموعة من الطالبات بكلية الإعلام بإحدي الجامعات الخاصة، لمواجهة الزيادة السكانية ونشر التوعية بقري مختلف محافظات الجمهورية حول كيفية تنظيم النسل وإقناع السيدات بوجهة نظرهن من خلال جولاتهن الميدانية بالقري والنجوع  بدأت بمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وقالت الطالبة فاطمة الباسل ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنها وصديقاتها وعددهن 7 قررن أن يكن لهن دور إيجابي من خلال نشر الوعي بمختلف قري ونجوع الجمهورية حول قضية هامة وهي تنظيم الإنجاب، خاصة أن القري هي الأكثر إنجابا ، موضحة  أن الحملة ،  لا تهدف لتوصيل الرسالة المتكررة من "ولادة طفلين" أو "طفل واحد"، بل تهدف الحملة لتغيير المفهوم السائد حول كلمة تنظيم الأسرة من خلال التوعية بترك فترات بين المواليد وبالاهتمام بالأسرة من كافة النواحى وعدم إهمالهم.

ولفتت فاطمة الباسل ، إلي أن الحملة قامت بإنشاء عيادات صحية متنقلة بالاستعانة ببعض الطبيبات للتوعية بصحة كل فرد من الأسرة والتوعية بوسائل منع الحمل، والاشتراك مع رجال الدين ، لتوصيل الرسالة لكل بيت من بيوت الصعيد، وسيقومون بزيارة العديد من القري بمختلف المحافظات خلال الفترة القادمة.

 

حملة لطالبات جامعيات لتنظيم النسل (1)
حملة لطالبات جامعيات لتنظيم النسل
حملة لطالبات جامعيات لتنظيم النسل (2)
حملة لطالبات جامعيات لتنظيم النسل 

 

حملة لطالبات جامعيات لتنظيم النسل (3)
حملة لطالبات جامعيات لتنظيم النسل

 

حملة لطالبات جامعيات لتنظيم النسل (4)
حملة لطالبات جامعيات لتنظيم النسل

 

حملة لطالبات جامعيات لتنظيم النسل (5)
حملة لطالبات جامعيات لتنظيم النسل 

 

حملة لطالبات جامعيات لتنظيم النسل (6)
حملة لطالبات جامعيات لتنظيم النسل 

 

حملة لطالبات جامعيات لتنظيم النسل (7)
حملة لطالبات جامعيات لتنظيم النسل 

 


الفيوم

حملات تنظيم الاسرة

المبادرات الشبابية

محافظة الفيوم

تنظيم الاسرة

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