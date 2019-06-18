قبل ما تاخد قرار الباربكيو.. الشوى على الفحم قد يكون خطرا على الصحة

كتبت هند عادل

يعد الشوي بالفحم من أشهر الأنشطة الترفيهية خاصة فى موسم الأجازات، وبعض الأفراد يفضلون نكهة الأطعمة التي تطهى على الفحم عن الأطعمة المطبوخة، ولكن هناك بعض الجدل المحيط بالتأثيرات الصحية للطهي باستخدام الفحم وعما إذا كان هذا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان أم لا، حسبما ذكر موقع" livestrong".

فوائد الأطعمة المشوية

يمكن أن تكون الأطعمة المشوية بديلاً صحياً عند إعدادها بشكل صحيح فهى تحتوي على دهون أقل من الأطعمة المطبوخة في مقلاة، كما يضفي الشوي نفسه أيضًا نكهة إضافية على الطعام غير الموجود عند الطهي في الداخل.

خطورة الشوى على الفحم



ينتج طهي الأطعمة في درجات حرارة عالية مثل الشواية على الفحم مادة تعرف باسم الأمينات غير المتجانسة والمعروفة أيضًا باسم HCAs في الطعام، وأثبتت الدراسات ان تلك المادة تسبب السرطان.

مخاطر الفحم

1- الشوي بالفحم يمكن أن يكون خطيرا إذا لم يتم بشكل صحيح إن استخدام الكثير من السوائل الأخف وزناً أو المواد الأخرى مثل البنزين وغيره من المواد القابلة للاشتعال لإشعال الفحم يمكن أن يؤدي إلى حروق شديدة الخطورة.

2- قد يؤدي استخدام شواية الفحم في مكان مغلق إلى حدوث تسمم بأول أكسيد الكربون يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

3- قد يؤدي تشغيل موقد الفحم بالقرب من منزل أو مبنى آخر إلى تلف المبنى إذا حدث حريق لا يمكن السيطرة عليه.