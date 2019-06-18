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قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرةـ الإسكندرية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:30 ص
قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرةـ الإسكندرية قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكة الحديد كافة مواعيد قطارات خط القاهرة ـ الإسكندرية والعكس وأسعارها، بمناسبة اقتراب بطول كأس الأمم الإفريقية، حيث شملت 11 قطارا مكيفا و6 قطارات تعمل بنظام خدمة vip ، بالإضافة 13 قطارا مميزا "عادى" يقومون برحلات يومية من محطة القاهرة إلى الإسكندرية، بجانب 10 قطارات مكيفة و6 قطارات تعمل بنظام خدمة vip و14 قطارا مميزا "عادى" تقوم برحلات يومية من الإسكندرية إلى القاهرة.

وتراواحت أسعار تذاكر القطارات المكيفة بين 30 إلى 100 جنيه، بينما جاء سعر تذاكر القطارات العادية موحدة وقيمتها 10 جنيهات من القاهرة حتى الإسكندرية.

وقطارات القاهرة ـ الإسكندرية كتالى:9

999
وقطارات الإسكندرية ـ القاهرة كتالى:
99
999

الكان

بطولة الامم الافريقية

السكة الحديد

قطارات القاهرة الاسكندرية

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