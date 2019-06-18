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قائد الحرس الثورى: صواريخ إيران الباليستية يمكنها إصابة أهدافا فى البحر

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:32 م
قائد الحرس الثورى: صواريخ إيران الباليستية يمكنها إصابة أهدافا فى البحر الجنرال حسين سلامى
رويترز

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قال قائد الحرس الثورى الإيرانى اليوم الثلاثاء إن صواريخ إيران الباليستية يمكنها إصابة "حاملات طائرات فى البحر" بدقة كبيرة.

وقال البريجادير جنرال حسين سلامى فى كلمة بثها التلفزيون "هذه الصواريخ يمكنها إصابة حاملات فى البحر بدقة كبيرة... هذه الصواريخ مصنوعة محليا ومن الصعب اعتراضها وإصابتها بصواريخ أخرى".

وأضاف أن التكنولوجيا الإيرانية الخاصة بالصواريخ الباليستية غيرت ميزان القوى فى الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحاته فى أعقاب هجمات على ناقلتى نفط فى خليج عمان الأسبوع الماضى مما زاد من التوتر المتصاعد بالفعل بين طهران وواشنطن التى عززت وجودها العسكرى فى المنطقة.

 

الحرس الثورى الإيرانى

حسين سلامى

الصواريخ الباليستية الإيرانية

حاملات الطائرات

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