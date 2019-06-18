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فيضانات وإجلاء سكان 690 منزلا بعد تحذير بعواصف رعدية فى بريطانيا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:28 م
فيضانات وإجلاء سكان 690 منزلا بعد تحذير بعواصف رعدية فى بريطانيا عواصف رعدية - أرشيفية
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن خبراء الأرصاد قالوا إن العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة والثلج ستضرب وسط وشرق إنجلترا الليلة وغداً ، مما يتسبب في اضطرابات وفيضانات.
 
وأضافت أن الطقس سوف يتحول مرة أخرى إلى الأسوأ يومى الثلاثاء والأربعاء ، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من عواصف رعدية في الربع الجنوبي الشرقي من المملكة المتحدة ، يمتد من أجزاء من ميدلاندز إلى الساحل الجنوبي.
 
ويقول التحذير: "قد تطورت العواصف الرعدية التي تجلب الأمطار الغزيرة والبرد والبرق إلى أماكن قليلة، مع احتمال تعطل السفر والفيضانات".
 
ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة على لينكولنشاير مرة أخرى ، مما يزيد من الضغط على منطقة وينفليت المنكوبة بالفيضانات بينما تناضل الوكالات الحكومية لرفع المياه الزائدة.
 
وتم إخبار السكان بتجنب استخدام المراحيض والغسالات والحمامات بسبب الضغط على نظام الصرف الصحي.
 
وأوضحت "الإندنبدنت" أنه قد لا يتمكن سكان حوالي 590 منزلاً تم إجلاؤهم من العودة حتى يوم الجمعة 21 يونيو.
 
غمرت مياه وينفلت لأول مرة يوم الأربعاء 12 يونيو بعد سقوط أمطار كان من المفترض أن تهطل خلال شهرين ولكنها هطلت فى يومين فقط في المنطقة ، فيما وصفته وكالة البيئة بأنه وضع "غير مسبوق".

العواصف الرعدية

الارصاد الجوية فى بريطانيا

بريطانيا

امطار غزيرة

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