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فيديو.. عرض وحدات سكنية لأبراج العلمين على مستثمرون سعوديون..واستفسارات عن الأسعار

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:10 م
فيديو.. عرض وحدات سكنية لأبراج العلمين على مستثمرون سعوديون..واستفسارات عن الأسعار مدينة العلمين الجديدة
كتب هانى الحوتى

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عرضت إحدى الشركات العقارية، المسئولة عن تنفيذ الأبراج بمدينة العلمين الجديدة، مخطط التصميم، وأبرز المزايا، والموقف التنفيذى لها، والوحدات المعروضة للطرح على وفد من مستثمرين سعوديين، خلال زيارتهم مدينة العلمين الجديدة، اليوم الثلاثاء.

ونال المشروع، إعجاب واستحسان الوفد السعودى، الذين استفسروا عن أسعار الوحدات بالأبراج والفيلات لشراء وحدات، كما استفسروا عن الفرص الاستثمارية بالوحدات التجارية المعروضة بالمولات.

ويتجه الوفد للغداء، بإحدى المشروعات السياحية، ثم التوجه لمدينة برج العرب للمشاركة فى مؤتمر يحضره محافظ الإسكندرية لعرض آخر الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

واستقبلت يوم السبت، جمعية رجال الأعمال المصريين وفد اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية برئاسة حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية ضم الوفد أكثر من 40 مستثمرا ومطورا  عقاريا وكبري الشركات العقارية بالمملكة.

وتنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، زيارة لوفد الشركات السعودية إلى مدينة العلمين الجديدة وتفقد مشروع مراسى، بالاضافة إلى لقاء الوفد بمحافظ الأسكندرية عبد العزيز قنصوة لحضور ندوة عن فرص الاستثمار بالمحافظة.


اخبار الاقتصاد

مدينة العلمين

مستثمرين سعوديين

جمعية رجال الأعمال

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