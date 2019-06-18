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فيديو..أول نادى للسيارات مخصص للنساء فى السعودية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:36 م
فيديو..أول نادى للسيارات مخصص للنساء فى السعودية نساء سعوديات
وكالات الأنباء

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قالت وسائل إعلام سعودية، أنه عدد من النساء أنشأن أول نادي سيارات مخصص للسيدات السعوديات في المملكة العربية السعودية؛ احتفالاً بمرور عام على اصدار الأمر الملكي بمنح النساء الحق في قيادة السيارة.

 

ومن إحدى مؤسسات النادي السيدة “أمل فرحات” أول كابتن في المملكة العربية السعودية، وتدير أمل عملها الخاص الذي تعتمد من خلاله على نفسها وترعى طفلين يقيمان معها في مدينة جدة.

 

وتقول أمل: “أتيحت لنا الفرصة لقيادة السيارة قبل سنة من الآن، فكانت السنة الماضية استثنائية لآلاف النساء في جميع أنحاء المملكة، تأسس نادي سيارات فولكس واجن النسائي ليوحدنا بطريقة لم نكن نتخيلها من قبل، والآن وبعد أن بات بإمكاننا الجلوس خلف عجلة القيادة، أصبحنا نشعر بقوة أكبر وتعززَ شعورنا بالاستقلالية والسيطرة على حياتنا”.

 

وأضافت أمل: “لقد تعرض ابني لإصابة سيئة قبل يومين من حصولي على رخصة القيادة، وشعرت بالعجز يومها لأنني لم أتمكن من نقله إلى المستشفى، أما الآن فقد اختلف الأمر، ولا يمكنني التعبير عن مدى سعادتي لأنني أصبحتُ قادرة على الذهاب حيثما شئت وإنجاز كل واجباتي”

 

 

 


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المراة السعودية

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