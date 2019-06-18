فريق طبى سعودى يجرى ١٦ عملية تكميم لأطفال يعانون السمنة المفرطة

وكالات الأنباء

أجرى فريق طبى متخصص من قسم جراحة الأطفال بمستشفى أبها بالسعودية للولادة والأطفال عدة عمليات لأطفال يعانون من السمنة المفرطة.

ووفقا لصحيفة المناطق السعودية، أوضح الدكتور هاشم علي الغامدي، استشاري الجراحة العامة وجراحة الأطفال، أن الفريق استطاع إجراء ١٦ عملية تكميم في الفترة الماضية لأطفال يعانون من مضاعفات السمنة المفرطة وبين أن المستشفى لديه فريق و برنامج خاص بالأطفال الذين يعانون من السمنة يتم تقييمهم نفسياً وعضوياً وإجراء جميع الفحوصات اللازمة قبل إجراء أي تدخل جراحي.

وأشار الغامدي إلى أن معدلات السمنة في المملكة العربية السعودية من المعدلات التي تحتاج إلى اهتمام كبير من جميع الجهات .

بدوره أوضح مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي، أن هذه الإجراءات الطبية التي تعنى بالاهتمام بالسمنة لدى الأطفال ومعالجتها تأتي تمشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في مكافحة السمنة والوقاية منها لخلق جيل صحي ، وذلك بدعم مباشر ومتواصل من سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري.