فتح باب التقدم لقبول معلمين جدد بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن حاجتها لشغل وظائف ضمن أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم إلكترونيا عبر موقعها الرسمى، من خلال اللينك التالى.

http://tawzef.emis.gov.eg/

وتستقبل إدارة مدرسة الضبعة النووية دفعة جديدة من طلاب الشهادة الإعدادية استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وحددت إدارة المدرسة بعض الشروط الواجب توافرها فى الطلاب المتقدمين منها أن يكون الطالب مصرى الجنسية وحاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسى فى نفس سنة التقديم للمدرسة وأن يحصد الطالب فى المواد الدراسية ( اللغة الإنجليزية، العلوم، الرياضيات) على الأقل بنسبة 90% من مجموع الدرجات وأن يكون للطالب دراية جيدة باستخدام الحاسب الآلى واجتياز المتقدم الاختبارات "الطبية، العلمية، المقابلة الشخصية وكشف الهيئة"