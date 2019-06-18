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فتح باب التقدم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:48 م
فتح باب التقدم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى طلاب الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلن الأزهر الشريف بدء فتح باب القبول لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وتنتهى فى 15/8/2019، طبقا لما يلى: 

 

تحديد سن القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى بحديهما الأدنى والأقصى على النحو التالى:

مرحلة رياض الأطفال 4 سنوات كحد أدنى، 5 سنوات 11 شهرًا 29 يومًا كحد أقصى.

الصف الأول الابتدائى 6 سنوات كحد أدنى، 9 سنوات كحد أقصى، يجوز النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال فى حدود (ستة أشهر)، والنزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائى فى حدود (ستة أشهر)، بخصوص المعاهد الأزهرية التى تتوافر بها هذه المرحلة، التى لم تستوف كثافة الفصول بها، ممن توافرت فى حقهم شروط القبول بهذه المرحلة وحتى اكتمال الكثافة بهذه المعاهد فقط، ويشترط توقيع ولى الأمر على إقرار بعدم التحويل من التعليم الأزهرى إلى التعليم العام خلال مراحل الدراسة.

 -1لا يجوز التقدم لأكثر من معهد فى وقت واحد، ويؤخذ الإقرار اللازم على ولى الأمر بذلك، ويؤخذ إقرار على ولى الأمر بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيا إلا بعد ظهور نتيجة التنسيق المعتمد من الإدارة التعليمية والمنطقة التابع لها المعهد.

-2  الأوراق المطلوبة للتقديم (ورقيا) هى (شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر/ كشف طبى معتمد من التأمين الصحى بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية) الأوراق المطلوبة بعد إعلان نتيجة التنسيق هى: (شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر / كشف طبى معتمد من التأمين الصحى بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية / طلب التحاق – (4) صور شخصية حديثة 4×6 – (5) أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول أو التلميذة المقبولة، ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي) فى حالة عدم استكمال الملف أو عدم حضور التلميذ أو التلميذة خلال خمسة عشر يوما من بدء العام الدراسى يعتبر قيده لاغيا وتخطر الإدارة التعليمية والمنطقة بذلك.

 -3المعاهد (العادية – النموذجية - الخاصة) التى بها قاعات رياض أطفال تستوفى كثافة الفصول من أطفال (رياض أطفال) السابقين بها أولا، ثم تستكمل الكثافة المتبقية من المتقدمين الجدد ممن تنطبق عليهم شروط القبول، ولا يجوز تصعيد التلاميذ المقيدة سابقا فى المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للصف الأول الابتدائى، وإن كان السن يسمح بذلك منعًا للمساءلة القانونية.

4 - على ولى الأمر متابعة إعلان نتيجة التنسيق بعد انتهاء مدة التقديم من خلال المعهد أو الإدارة التعليمية، وينبه على المعاهد الخاصة إعلان مصروفاتها فى مكان بارز وواضح، وعدم إضافة أية مبالغ أخرى خلاف المصروفات المعلنة والمحددة باللائحة الداخلية لكل معهد، مع ضرورة اطلاع الموجه على اللائحة والتأكد من صحة المصروفات المعلنة.

 -5على الجميع عدم تحصيل أيه مبالغ نقدية من أولياء الأمور تحت أى مسمى من المسميات عند تقدمهم بطلبات الالتحاق ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

6 - الطالب المقيد بالفعل بأى صف من الصفوف المتاحة للتسجيل سيتم تصعيده تلقائيا للصف الأعلى ووفق الضوابط دون التسجيل الإلكترونى على الموقع المرفق، مع عدم التسجيل للتلميذ المقيد.

http://www.azhar.eg/education/form


الازهر الشريف

رياض اطفال الازهر

قطاع المعاهد الازهرية

الصف الاول الابتدائى

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