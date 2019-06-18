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غضب فى إثيوبيا لانقطاع الإنترنت.. وCNN: امتحانات الثانوية قد تكون السبب

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:17 ص
غضب فى إثيوبيا لانقطاع الإنترنت.. وCNN: امتحانات الثانوية قد تكون السبب اثيوبيا
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية ، إن انقطاع الإنترنت الذى منع كثير من الإثيوبيين من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية الأساسية قد دخل يومه السابع ما أثار حالة من الغضب والإحباط بين المواطنين.

 

فبحسب ما ذكرت خدمة مراقبة الإنترنت "نيتبلوكس"، فإن الدخول إلى منصات السوشيال ميديا مثل "واتس أب" و"التليجرام" قد تم تقييده منذ 11 يونيو، وفى أديس أبابا، قال العديد من الصحفيين وأصحاب الشركات أنهم يستخدمون VPN للاتصال بالإنترنت والدخول إلى منصات الرسائل.

وتدور التكهنات حول أن القيود فى الدخول إلى الإنترنت تم وضعها لمنع الغش فى امتحانات العام النهائى من المرحلة الثانوية، وقد تمت استعادة الاتصال بالإنترنت جزئيا فى أوقات مختلفة الأسبوع الماضى، لكن الكثير من الأشخاص لم يتمكنوا من الاتصال بالإنترنت معظم الوقت، وقد تم تعطيل خدمات الرسائل النصية منذ الخميس الماضى.

ورفض شيرر أكليلو، المدير التنفيذى لشركة إثيو تليكوم، المقدم الوحيد لخدمات الاتصالات فى البلاد، التعليق على الأمر لسى إن إن، وقال إنه لا يوجد بيان رسمى، بينما قال فليكس هورن، الباحث فى شئون إثيوبيا وإريتريا فى منظمة هيومان رايتس ووتش، إن انقطاع الإنترنت يمكن أن يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد والتزامها بحرية التعبير.

 

وقبل تولى رئيس الوزراء الحالى أبى أحمد منصبه فى إبريل 2018، تم غلق الإنترنت لثلاثة أشهر فى مناطق عديدة بها جيوب الاضطرابات.


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