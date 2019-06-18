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غدا.. ورشة عمل بـ"معلومات الوزراء" عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:32 م
غدا.. ورشة عمل بـ"معلومات الوزراء" عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل ، غدا الأربعاء، تحت عنوان "مصر وكوريا: نحو تعزيز سبل التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر"، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر, والمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية بجمهورية كوريا الجنوبية.

يشارك بها المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسفير هاني سليم، نائب وزير الخارجية للشئون الأسيوية، والدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والسفير "يوان يو شول" سفير دولة كوريا بالقاهرة، و"يونج سانج هيون" نائب وزير الخارجية الكوري للشئون الاقتصادية.


المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مجلس الوزراء

جهاز تنمية المشروعات

نيفين جامع

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