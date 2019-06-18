سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

غدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:18 م
غدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء ، إجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المختلفة ، ويعقب الإجتماع مؤتمرا صحفيا بحضور عدد من الوزراء .

وكانت الحكومة قد وافقت مؤخرا على على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، حيث نص التعديل على تعريف مراكز التنمية الشبابية، بأنها تعتبر هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها؛ سعياً لإكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية، والرياضية، والثقافية، والفنية، في إطار السياسة العامة للدولة.

ويأتى هذا التعديل فى إطار تنفيذ ما نص عليه الدستور بضرورة رعاية الشباب والنشء والعمل على إكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والابداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، كما يسهم التعديل فى العمل على إخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية واحدة، تضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة والاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة بخصوص فئة الشباب والنشء.

 

 

 

 

 


اجتماع الحكومة الأسبوعى

مجلس الوزراء

مصر

اخبارمصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هانى أبو ريدة يكشف فى حواره مع اليوم السابع غدا: انتظروا بطولة عالمية

هانى أبو ريدة يكشف فى حواره مع اليوم السابع غدا: انتظروا بطولة عالمية

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة