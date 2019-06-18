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غدا..أخر موعد لاستلام وحدات دار مصر بمدينة دمياط الجديدة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:00 ص
غدا..أخر موعد لاستلام وحدات دار مصر بمدينة دمياط الجديدة دار مصر - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلن  المهندس محمد السيد مصطفى رجب، جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه  تم تحديد غدا الاربعاء، آخر موعد لاستلام وحدات دار مصر بمدينة القاهرة الجديدة.
 
 
وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: قام الجهاز بإعداد برنامج زمنى لتسليم الوحدات.
وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: تم  تسليم وحدات العمارة رقم 161، يوم الأحد 9/6/2019، ووحدات العمارة رقم 162، يوم الإثنين 10/6/2019، ووحدات العمارة رقم 167، يوم الثلاثاء 11/6/2019، ووحدات العمارة رقم 168، يوم الأربعاء 12/6/2019، ، وتم تخصيص يوم الخميس 20/6/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات.
 
وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس محمد السيد مصطفى رجب، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه دمياط الجديده

دار مصر

مشروع دار مصر

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