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الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:47 م
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غارات جوية لمقاتلات التحالف العربى تستهدف مليشيا الحوثى فى حجه

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:09 م
غارات جوية لمقاتلات التحالف العربى تستهدف مليشيا الحوثى فى حجه ميليشيا الحوثى
أ ش أ

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هزت انفجارات عنيفة ومتتالية من مواقع لميلشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي البلاد ،وتعالت الانفجارات العنيفة من مخازن أسلحة تابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية شرق مدينة حرض.

 

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "ستمبرنت" أن هذه الانفجارات العنيفة تأتى بالتزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي فوق سماء المنطقة ذاتها.

 

وفي مديرية عبس استهدفت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على تجمعات لميلشيا الحوثي بوادي الثلاث بمنطقة بني حسن مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي، وتدمير آليات تابعة لها.

 


اليمن

الحوثيون

حجة

انفجارات

ميليشيا الحوثى

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