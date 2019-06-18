عميد "سياحة بنى سويف": تدريب الطلاب 3 شهور بأجر على الأعمال الفندقية

بنى سويف - أيمن لطفى

تضم جامعة بنى سويف حاليا 33 كلية ومعهد منها كلية السياحة والفنادق، والتى تسعى إلى إنشاء شعبة الإرشاد السياحى لتسهم فى تدريب الطلاب وخدمة السياحة بالمحافظة، إلى جانب شعبتى الدراسات السياحية وإدارة الفنادق، وذلك قبل تخريج أولى دفعاتها مع انتهاء العام الدراسى القادم .

والتقى "اليوم السابع" الدكتورة غادة على حمود، أستاذ الدراسات السياحية وعميد الكلية، والتى قالت إن جامعة بنى سويف سعت إلى التوسع فى إنشاء كليات جديدة خلال السنوات الماضية، وفى مايو 2016 وكنت وقتها أعمل بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، رشحنى الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة الأسبق لمنصب عميد الكلية السياحة والفنادق بالجامعة، وانتهت الإجراءات والموافقات، واستقبلنا الطلاب خلال سبتمبر من نفس العام ولم يتجاوز عددهم مائة طالب وطالبة، وبدأنا الدراسة بشعبتين هما: (الدراسات السياحية عربى وانجليزى وإدارة الفنادق) .

وتابعت: لدينا مطبخ ومطعم متميز لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، كما انتهينا من إنشاء وحدة ذات طابع خاص، وفتحنا برنامج إدارة الفنادق مع بداية الفصل الدراسى الأول، وكذلك برنامج الدراسات العليا مرحلة الدبلوم مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى لشعبتى إدارة الفنادق والدراسات السياحية، وسوف نستقبل طلاب وباحثى مرحلة الماجستير والدكتوراه العام القادم، كما تبنت إحدى مؤسسات المجتمع المدنى تدريب الطلاب لمدة ثلاثة شهور على الأعمال الفندقية مع صرف أجور لهم وتوفير عقود عمل فى فنادق شرم الشيخ وذلك ضمن بروتوكول تعاون مع الجامعة والكلية.

واستطردت غادة حمود: نسعى إلى إنشاء شعبة إرشاد سياحى وتفعيلها، حتى يتخرج منها كوادر قادرة على العمل فى هذا المجال وقريبا سوف يوافق المجلس الأعلى للجامعات على الشعبة الجديدة، نظرا لما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية مثل المزارات والمناطق الأثرية وأماكن الإقامة "الفنادق" المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع، ولا ينقص المحافظة حاليا سوى الخدمات والمرافق الخاصة بتلك المناطق والمواقع الأثرية، وأيضا تجهيز العرض السياحى جيدا، لكى نعمل على التسويق السياحى بشكل جيد، من خلال الاعتماد على المرشدين السياحيين خريجى الكلية من أبناء المحافظة .

وواصلت غادة حمود: تضم الكلية حاليا ثلاث فرق دراسية ويبلغ عدد الطلاب 400 طالب وطالبة من أبناء محافظة بنى سويف وصعيد مصر، بينهم 75% من أبناء المحافظة، ويتولى التدريس بالكلية، 7 أساتذة فى مختلف التخصصات، وسوف تشهد الكلية تخريج أولى دفعاتها العام الدراسى القادم 2019 - 2020 .

وأردفت: نحظى بدعم من الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، الذى يسعى جاهدا إلى الحصول على موافقة المجلس الأعلى للجامعات لانشاء شعبة الارشاد السياحى وتشغيلها العام القادم فضلاعن اصداره قرار تجهيز واستكمال 16 حجرة فندقية، منها مطعم يضم حجرتين، لاتاحة الفرصة أمام الطلاب للتدريب العملى، كما يشارك الطلاب فى جميع الأنشطة فضلا عن تنظيم اليوم البيئى الذى غرسنا خلاله عشرات الشجيرات المتنوعة كما كرمت الجامعة الطلاب فى احتفالية بقاعة ومطعم الكلية حضرها المحافظ السابق شريف حبيب ورئيس الجامعة الحالى.



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