عمدة شنغهاى الصينية: حجم التبادل التجارى مع القاهرة 3.5 مليار دولار

كتب سيد الخلفاوى

استقبل اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية يينج يانج عمدة مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له، نائباَ عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فى إطار تعزيز علاقات الصداقة ودعم التبادل والتعاون المشترك بين المدينتين تفعيلاَ لمذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين المدينتين عام 2016 لبناء علاقات وثيقة فى الاقتصاد والتجارة والثقافة.

وأعرب نائب المحافظ عن خالص سعادته وتقديره للقاء الذى يعكس عمق روابط الصداقة بين مصر والصين حكومة وشعباً منذ زمن بعيد وحتى حاضرنا القريب، والتى يعبر عنها اللقاءات المتكررة بين الرئيس السيسى ونظيره الصينى .

وأكد اللواء أحمد فؤاد أهمية وجود تعاون وتبادل خبرات فى مختلف مجالات الشراكة بين القاهرة وشنغهاى وخاصة التعاون الثقافى في مجال الحفاظ على التراث وتبادل الخبرات فيما بينهما نظراً لما يتمتع به البلدان من تراث عريق، والتعاون فى مجال النقل والمواصلات وصناعة السيارات التى تتميز بها المدينة على مستوى العالم، وكذلك بحث سبل تعزيز التبادل التجارى من خلال مسئولى الغرفة التجارية بالقاهرة وتعزيز فرص الاستثمار، مضيفاَ ان محافظة القاهرة ترغب فى الاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى شنغهاى فى مجال الزراعة وتسويق المشروعات ونظم التعليم الحديثة والتدريب الفنى الصناعى والتنشيط السياحى وتبادل الوفود الشبابية والسياحية بين المدينتين .

من جانبه وجه عمدة شنغهاى الشكر والاعتزاز لمحافظة القاهرة على حسن الاستقبال والحفاوة التى قوبل بها والوفد المرافق خلال الزيارة، مؤكداَ أن القاهرة لها تاريخ عريق معرباَ عن أمله فى الاستفادة من خبرات محافظة القاهرة فى مجال الحفاظ على التراث مشيراً إلى أن القاهرة تعد سوق جيدة للتعاون التجارى الذى وصل حجم التبادل التجارى بين المدينتين هذا العام الى 3.5 مليار دولار مرتفعا عن العام الماضى بنسبة 40 % موجهاً الدعوة للمحافظة للمشاركة فى المعارض التى تقيمها شنغهاى بصفة مستمرة لزيادة فرص التبادل والتعرف على أوجه التعاون فيما بينها .

وخلال اللقاء تبادل مسئولو محافظة القاهرة ووفد مدينة شنغهاى الهدايا التذكارية والدروع الرمزية للمدينتين القاهرة وشنغهاى .

شهد اللقاء شياو جون تشنغ القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة ، والسيد سامح مصطفي زكي ممثلا عن الغرفة التجارية بالقاهرة ، والسفير أحمد عواد ممثل ادارة العلاقات الأسيوية بوزارة الخارجية ومديرا مديريتى الزراعة والثقافة بالقاهرة ، والدكتورة ريهام عرام مدير وحدة الحفاظ على التراث وعدد من قيادات المحافظة .