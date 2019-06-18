سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

عمدة شنغهاى الصينية: حجم التبادل التجارى مع القاهرة 3.5 مليار دولار

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:00 م
عمدة شنغهاى الصينية: حجم التبادل التجارى مع القاهرة 3.5 مليار دولار لقاء عمدة شنغهاى الصينية بمحافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية يينج يانج عمدة مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له، نائباَ عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فى إطار تعزيز علاقات الصداقة ودعم التبادل والتعاون المشترك بين المدينتين تفعيلاَ لمذكرة التفاهم والتعاون الموقعة  بين المدينتين عام 2016 لبناء علاقات وثيقة فى الاقتصاد والتجارة والثقافة.
 
وأعرب نائب المحافظ عن خالص سعادته وتقديره للقاء الذى يعكس عمق روابط الصداقة بين مصر والصين حكومة وشعباً منذ زمن بعيد وحتى حاضرنا القريب، والتى يعبر عنها اللقاءات المتكررة بين الرئيس السيسى ونظيره الصينى .
 
وأكد اللواء أحمد فؤاد أهمية وجود تعاون وتبادل خبرات فى مختلف مجالات الشراكة بين القاهرة وشنغهاى وخاصة التعاون الثقافى في مجال الحفاظ على التراث وتبادل الخبرات فيما بينهما نظراً لما يتمتع به البلدان من تراث عريق، والتعاون فى مجال النقل والمواصلات وصناعة السيارات التى تتميز بها المدينة على مستوى العالم، وكذلك بحث سبل تعزيز التبادل التجارى من خلال مسئولى الغرفة التجارية بالقاهرة وتعزيز فرص الاستثمار، مضيفاَ ان محافظة القاهرة ترغب فى الاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى شنغهاى فى مجال الزراعة وتسويق المشروعات ونظم التعليم الحديثة والتدريب الفنى الصناعى والتنشيط السياحى وتبادل الوفود الشبابية والسياحية بين المدينتين .
 
من جانبه وجه عمدة شنغهاى الشكر والاعتزاز لمحافظة القاهرة على حسن الاستقبال والحفاوة التى قوبل بها والوفد المرافق خلال الزيارة، مؤكداَ أن القاهرة لها تاريخ عريق معرباَ عن أمله فى الاستفادة من خبرات محافظة القاهرة فى مجال الحفاظ على التراث مشيراً إلى أن القاهرة تعد سوق جيدة للتعاون التجارى الذى وصل حجم التبادل التجارى بين المدينتين هذا العام الى 3.5 مليار دولار مرتفعا عن العام الماضى بنسبة 40 % موجهاً الدعوة للمحافظة للمشاركة فى المعارض التى تقيمها شنغهاى بصفة مستمرة لزيادة فرص التبادل والتعرف على أوجه التعاون فيما بينها .
 
وخلال اللقاء تبادل مسئولو محافظة القاهرة ووفد مدينة شنغهاى الهدايا التذكارية والدروع الرمزية للمدينتين القاهرة وشنغهاى .
 
شهد اللقاء شياو جون تشنغ القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة ، والسيد سامح مصطفي زكي ممثلا عن الغرفة التجارية بالقاهرة ، والسفير أحمد عواد ممثل ادارة العلاقات الأسيوية بوزارة الخارجية ومديرا مديريتى الزراعة والثقافة بالقاهرة ، والدكتورة ريهام عرام مدير وحدة الحفاظ على التراث وعدد من قيادات المحافظة .
لقاء عمدة شنغهاى الصينية بمحافظة القاهرة (2)
لقاء عمدة شنغهاى الصينية بمحافظة القاهرة 

لقاء عمدة شنغهاى الصينية بمحافظة القاهرة (3)
لقاء عمدة شنغهاى الصينية بمحافظة القاهرة 

لقاء عمدة شنغهاى الصينية بمحافظة القاهرة (4)
لقاء عمدة شنغهاى الصينية بمحافظة القاهرة 

لقاء عمدة شنغهاى الصينية بمحافظة القاهرة (5)
لقاء عمدة شنغهاى الصينية بمحافظة القاهرة 
لقاء عمدة شنغهاى الصينية بمحافظة القاهرة (1)
لقاء عمدة شنغهاى الصينية بمحافظة القاهرة 
 

التعاون المصري الصيني

عمدة شنغهاي

محافظة القاهرة

التعاون الصيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة