عصابة أبو النمرس تعترف باستخدام الدرجات البخارية المسروقة فى خطف الهواتف

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين - تم القبض عليهم لاتهامهم بسرقة عدد من مركبات التوك توك، والدراجات البخارية، بأبو النمرس - أنهم يكونون تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب تلك السرقات، وبيع المسروقات لعملائهم.

وأضاف المتهمون أنهم يستخدمون أسلوب توصيل الأسلاك فى سرقة مركبات التوك توك والدراجات البخارية، كما يستغلون المسروقات فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بالشوارع، خاصة السيدات، بمناطق البدرشين والعمرانية، والجيزة والطالبية.

وأرشد المتهمون عن 4 مركبات توك توك، وهاتفين مسروقين، واستنادا لأقوال المتهمين وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس إلى تورط 3 عاطلين فى سرقة عدد من مركبات التوك توك والدراجات البخارية، وخطف الهواتف المحمولة.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.