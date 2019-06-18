عاطل يعترف بتحويل منزله لمخزن أسلحة غير مرخصة بالعمرانية

كتب ــ بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم ضبطه، لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة بالعمرانية، أنه كان يستخدم سيارته الملاكي في نقل الأسلحة والذخيرة، وتوصيلها لعملائه.

وأضاف المتهم أنه حول أيضا مسكنه إلى مخزن للأسلحة، حيث كان يخفيها بإحدى الغرف، لحين بيعها للمترددين عليه من زبائنه.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم، سابق تورطه في 5 قضايا خطف، وضرب، وتعاطي مخدرات، وانتحال صفة، واستنادا لأقوال المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالأسلحة النارية غير المرخصة بالعمرانية.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، أثناء قيادته سيارة ملاكي، وبحوزته بندقيتين و13 خزينة و200 طلقة بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.