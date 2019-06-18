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عاطل يعترف بالشروع فى قتل سائق لسرقة توك توك بالبدرشين

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:09 م
عاطل يعترف بالشروع فى قتل سائق لسرقة توك توك بالبدرشين توك توك - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل متهم بالشروع فى قتل سائق توك توك بالبدرشين، أنه استدرجه بحجة توصيله، ثم انتهز فرصة مروره بمنطقة خالية من المارة، وهدده بسلاح أبيض. 
 
وأضاف المتهم أنه اعتدى على المجنى عليه، لمحاولة السائق مقاومته، ثم استولى على التوك توك وفر هاربا، وتم ضبط المتهم، بعد تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد إصابة سائق توك توك بجرح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض. 
 
وبإجراء التحريات تبين أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة، لسرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 

سرقة توك توك

سرقة بالإكراه

البدرشين

أمن الجيزة

إصابة سائق توك توك

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