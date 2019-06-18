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ضبط 5 متهمين بحوزة كل منهم كمية من المخدرات بمطروح

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:56 م
ضبط 5 متهمين بحوزة كل منهم كمية من المخدرات بمطروح حبس
مطروح - حسن مشالي

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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط 5 متهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، قبل ترويجها على المتعاطين.

تلقى اللواء  هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط "هارون ع ا "- مواليد 1978،عاطل، مقيم فى مطروح- وبحوزته 60 جرام من مخدر الحشيش و "عاطف ف ع "- مواليد 19995،عاطل، مقيم فى مطروح بحوزته 100 جرام حشيش مخدر و "جمال ف ج"- مواليد 1987، عاطل، مقيم فى مطروح- بحوزته 100 جرام من مخدر الحشيش، و "وليدع  ا "- مواليد 1992،عاطل، مقيم فى مطروح- بحوزته 70 جرام من مخدر الحشيش، و"عبد المالك م ع" -مواليد 1998، عاطل، مقيم فى مطروح- وبحوزته 65 جرام من مخدر الحشيش، عدد كبير من أقراص الابتريل المخدر.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.


 

 


محافظة مطروح

ضبط حشيش

مواد مخدرة

قسم شرطة مطروح

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