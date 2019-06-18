ضبط 4 عناصر إجرامية لحيازتهم هيروين وسلاح نارى فى القليوبية

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 4 عناصر إجرامية لإتجارهم فى المواد المخدرة وبحوزتهم قطعتى سلاح نارى و180 جراما لمخدر الهيروين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من ضبط 4 عناصر إجرامية (سبق اتهام أحدهم فى جناية مخدرات ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سرقة) لاتجارهم فى المواد المخدرة.

وعثر بحوزة المتهمون على بندقية خرطوش، وفرد خرطوش محلى الصنع و6 طلقات خرطوش، وكميه من مخدر الهيروين وزنت ( 180 جرام ) و4000 جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدره بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية تجارتهم والمبلغ المالى من حصيلة البيع.