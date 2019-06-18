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ضبط 3 ملايين كيلو لحوم فاسدة وتحرير 9415 محضر مخالف.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:03 م
ضبط 3 ملايين كيلو لحوم فاسدة وتحرير 9415 محضر مخالف.. اعرف التفاصيل لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه فى مجال الصحة العامة والمجازر تم التفتيش على اللحوم، وتحرير  (415، 9) محضرا لمضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بوزن (409، 339، 3) كيلو جرام.
 
 وقال  تقرير الخدمات البيطرية، الذى تم إعداده حول إنجازات الهيئىة خلال عام، أنه تم التخلص منها بإعدامها بالطرق الصحية ومضبوطات صالحة للاستهلاك الآدمى بوزن (742، 758) كجم تم ضبطها بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتداول اللحوم وتم بيعها وتوريد ثمنها وفق قرار النيابة العامة بشأنها وأخذ عينات للفحص المعملى للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من مضبوطات بوزن (284، 442) كجم.
 
وشدد التقرير أن الكميات المضبوطة من خلال  تكثيف تلك الحملات بالمحافظات المختلفة، وإحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومباحث التموين، فصلاً عن عدم التهاون مع أى مخالفات فى هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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