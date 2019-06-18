ضبط 3 عاطلين بحوزتهم بندقية وفرد خرطوش و 130 تذكرة هيروين بزفتى

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث مركز زفتى بمحافظة الغربية، من ضبط 3 عاطلين مسجلين جنائيا وبحوزتهم بندقية وفرد خرطوش و 130 تذكرة هيروين بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد محمود العرنوسي رئيس مباحث مركز زفتى والقوة المرافقة له من ضبط المتهمين " ر و ا " 30 سنة عاطل، وبحوزته بندقية خرطوش وطلقات، والمتهم"ا.ح.ا" 30سنة عاطل مسجل شقى خطر، وشقيقه "ا.ا ا" وبحوزتهما 130 تذكرة هيروين وفرد خرطوش بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.