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ضبط 10 كيلو بانجو خلال حملة أمنية بأسوان

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:43 ص
ضبط 10 كيلو بانجو خلال حملة أمنية بأسوان بانجو - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط 10 كيلو من مخدر البانجو بحوزة 10 عاطلين خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية بأسوان، إخطاراً يفيد بضبط "و.ف" 30 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 2 ) كيلو جرام، والمتهم "م.ع" 20 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 1,5 ) كيلو جرام، والمتهم "ع.ع" 38 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 1,5 ) كيلو جرام وسلاح أبيض "مطواة".

كما تم ضبط المتهم "ع.م" 34 سنة، عاطل، ومقيم مركز أسوان، والسابق ضبطه واتهامه فى (3) قضايا متنوعة "مخدرات" وسلاح بدون ترخيص"آداب عامة"، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 2 ) كيلو جرام، والمتهم "س.م" 26 سنة، عاطل، ومقيم مركز إدفو، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد روسى محلى الصنع، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو جرام.

 


مديريه امن اسوان

حملات امنية

بانجو

اسوان

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