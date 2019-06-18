ضبط وتحرير 610 مخالفات فى حملة مرورية بالغربية

الغربية - محمد طارق

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة مرورية مكبرة لضبط المخالفين على الطرق السريعة والداخلية بمراكز ومدن المحافظة .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، بشن حملات مرورية أسفرت عن تحرير وضبط 610 مخالفات متنوعة شملت "عكس السير، السير بدون لوحات معدنية، السير عكس الاتجاه، السير بدون رخصة قيادة".

كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون تراخيص ولوحات ، كما تم تحصيل مبلغ 38 ألفا 450 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .